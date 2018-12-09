Московская волейбольная команда «Динамо» рассталась с тренером Колчиным

Москва, , 13:02 — REGNUM Московский волейбольный клуб «Динамо» принял решение о расторжении контракта с главным наставником московской команды Борисом Колчиным, сообщает 9 декабря официальный сайт столичного волейбольного клуба.

«Мужской волейбольный клуб «Динамо» (Москва) по обоюдному согласию сторон расторг контракт с главным тренером Борисом Николаевичем Колчиным на текущий сезон», — говорится в сообщении московского ВК «Динамо».

Также в нем выражается благодарность со стороны клуба Борису Колчину за его работу в качестве главного тренера команды и высказываются пожелания об успешном продолжении его карьеры в качестве тренера.

Кроме этого сообщается, что вместе с Колчиным клуб покинет также старший тренер Юрий Лисицкий, которому ВК «Динамо» также пожелал успехов и поблагодарил за совместную успешную работу.

«О новом главном тренере ВК «Динамо» (Москва) мы сообщим в ближайшее время», — заключается в сообщении московского клуба.

Отметим, Борис Колчин пришел в команду в середине сезона 2017/18 и провел один неполный сезон работы с ней в качестве главного наставника. За это время команда смогла подняться в турнирной таблице, пробиться в Лигу чемпионов и стать бронзовой медалисткой чемпионата России по волейболу.