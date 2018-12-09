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Холлоуэй победил Ортегу и стал чемпионом UFC в полулегком весе

Спорт

Это был первый бой Холлоуэя с декабря прошлого года

Торонто, Канада, 9 декабря 2018, 13:00 — REGNUM  Американский боец смешанного стиля Макс Холлоуэй одержал победу техническим над своим соотечественником Брайаном Ортегой в бою за звание чемпиона абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), сообщает 9 декабря Championat.com.

Поединок проходил в Торонто. Это был первый бой Холлоуэя с декабря прошлого года, однако боец сразу овладел в поединке инициативой и после четвертого раунда медики не позволили Ортеге, у которого было несколько рассечений, продолжать бой. Победа техническим нокаутом была присуждена Холлоуэю.

Теперь на счету Холлоуэя 20 побед при трех поражениях, для Ортеги же это первый проигрыш за 14 его боев в качестве профессионального бойца.

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