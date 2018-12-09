«Калгари» переиграл «Нэшвилл» дома

Калгари, Канада, , 12:18 — REGNUM Хоккеисты команды «Калгари Флймз» переиграли в упорной борьбе команду клуба «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата НХЛ, сообщает 9 декабря Матч ТВ.

Матч прошел в Калгари на льду арены «Скотиабанк Саддлдом». Счет в матче открыли хозяева шайбой защитника Оливера Чюлингтона уже на 2-й минуте, на что гости ответили голом Колтона Сиссонса на 20-й. Во втором периоде Шону Монахану на 36-й минуте вновь удалось увеличить счет в пользу «Калгари», на что в начале третьего периода — на 41-й минуте, последовал симметричный ответ Крейга Смита.

Однако на этом удача от гостей отвернулась и шайбы Гарнета Хэтэуэйя, Алана Куинна и Элиаса Линдхольма на 47-й, 53-й и 58-й минутах соответственно, причем последняя в пустые ворота, закрепили окончательное преимущество хозяев. Итоговый счет 5:2 в пользу «Калгари».

По итогам игры «Калгари» занял лидирующую позицию в Западной конференции, обойдя «Нэшвилл».