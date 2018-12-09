Российские фигуристки заняли весь пьедестал в финале Гран-При юниоров

Ванкувер, Канада, , 11:54 — REGNUM Все три призовых места в финале Гран-При юниоров, проходящем в Канаде, в одиночном женском разряде у юниоров заняли российские фигуристки, сообщает 9 декабря Матч ТВ.

Российская фигуристка Алена Косторная одержала победу в данном соревновании с результатом 217,98 баллов по итогам исполнения двух программ. На втором месте ещё одна девушка из России — Александра Трусова с результатом 215,20 баллов. На третьем — ещё одна наша соотечественница Алена Канышева, её результат составил 198,14 баллов.

На четвёртом и пятом местах также находятся российские спортсменки Анастасия Тараканова и Анна Щербакова соответственно.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, фигуристы из России взяли также все призовые места юниорского Гран-При в Ванкувере в парном разряде.