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Российские фигуристки заняли весь пьедестал в финале Гран-При юниоров

Спорт

На четвёртом и пятом местах также находятся российские спортсменки

Ванкувер, Канада, 9 декабря 2018, 11:54 — REGNUM  Все три призовых места в финале Гран-При юниоров, проходящем в Канаде, в одиночном женском разряде у юниоров заняли российские фигуристки, сообщает 9 декабря Матч ТВ.

Российская фигуристка Алена Косторная одержала победу в данном соревновании с результатом 217,98 баллов по итогам исполнения двух программ. На втором месте ещё одна девушка из России — Александра Трусова с результатом 215,20 баллов. На третьем — ещё одна наша соотечественница Алена Канышева, её результат составил 198,14 баллов.

На четвёртом и пятом местах также находятся российские спортсменки Анастасия Тараканова и Анна Щербакова соответственно.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, фигуристы из России взяли также все призовые места юниорского Гран-При в Ванкувере в парном разряде.

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