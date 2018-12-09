Синицына и Кацалапов стали вторыми в танцах на льду в финале ГП в Ванкувере

Ванкувер, Канада, , 11:31 — REGNUM Российские фигуристы Виктория Синицына и Никита Кацалапов заняли второе место в соревнованиях по танцам на льду в финале Гран-при фигуристов, проходящем в Ванкувере, сообщает 8 декабря Матч ТВ.

Результат российского дуэта по итогам исполнения двух программ составил 201,37 балла. На первом месте американские фигуристы Мэддисон Хуббел и Закари Донахью, которые набрали в сумме 205,35 балла. На третьем месте итальянский дуэт Шарлен Гиньяр и Марко Фаббари, которые набрали 198,65 баллов по итогам исполнения двух программ.

Четвёртое и пятое места соответственно заняли ещё две российские пары Александра Степанова и Иван Букин, и Тиффани Загорски с Джонатаном Гурейро.

Это первое участие российских дуэтов в финалах серии Гран-при по танцам на льду.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, танцевальный дуэт Виктория Синицына и Никита Кацалапов стал 8 октября третьим по итогам исполнения короткой программы.