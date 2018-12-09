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«Барселона» разгромила всухую «Эспаньол» с помощью дубля Месси

Спорт

Матч проходил на домашнем стадионе «Эспаньол» «RCDE — Корнелья-Эль Прат» в Барселоне и закончился с разгромным счетом 4:0 в пользу гостей

Барселона, Испания, 9 декабря 2018, 10:51 — REGNUM  Футбольный испанский клуб «Барселона» разгромил с крупным нулевым счетом команду «Эспаньол» в 15-м туре чемпионата Испании по футболу, сообщает 9 декабря Матч ТВ.

Матч проходил на домашнем стадионе «Эспаньол» «RCDE — Корнелья-Эль Прат» в Барселоне и закончился с разгромным счетом 4:0 в пользу гостей. Счет на 17-й минуте открыл нападающий «Барселоны» Лионель Месси, оформивший позднее на 65-й минуте в матче дубль. Также мячами отметились его коллеги по клубу хавбек Усман Дембеле (26-я минута) и Луис Суарес (45-я).

По итогам игры «Барселона» с 31 очком в активе лидирует в испанском футбольном чемпионате, «Эспаньол» с 21 очком — на девятой строчке турнирной таблицы.

В следующем туре «Барселона» поедет в гости к «Леванте» 16 декабря, а «Эспаньол» этот же день примет у себя команду клуба «Бетис».

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