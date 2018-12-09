Украинец Ломаченко победил Педрасу и завоевал титул чемпиона WBO

Нью-Йорк, США, , 10:10 — REGNUM Украинский боксер Василий Ломаченко стал обладателем титула чемпиона Всемирной боксёрской организации (WBO) в легком весе, победив в титульном бою пуэрториканца Хосе Педрасу. Об этом 9 декабря сообщает Sportbox.ru.

Поединок за титул чемпиона WBO в легком весе состоялся в Нью-Йорке и завершился единогласным решением судей — 119−107, 117−109, 117−109, победой украинского боксера. При этом в 11-м раунде Педраса дважды побывал в нокдауне, но несмотря ни на что нашел в себе силы для продолжения боя.

Этой победой Ломаченко впервые в своей карьере объединил чемпионские пояса WBA (Всемирной боксёрской ассоциации) WBO в легком весе, так как в данном бою он также отстаивал свой титул чемпиона WBA.

Теперь в активе боев украинского боксера на профессиональном ринге 12 побед при одном поражении. У его оппонента два проигрыша при 25 победах в качестве боксера-профессионала.