«Вашингтон» разгромил всухую «Коламбус», Овечкин – вторая звезда матча

Коламбус, США, , 08:51 — REGNUM Хоккейный клуб «Вашигтон Кэпиталз» разгромил с нулевым счетом команду «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата НХЛ, сообщает 9 декабря Матч ТВ.

Матч проходил в Коламбусе на льду «Нейшвайд-арены» и завершился со счетом 4:0 в пользу гостей.

Российский капитан «Вашингтона» Александр Овечкин признан второй звездой матча с двумя набранными за игру очками (1 шайба + 1 результативная передача). Первой звездой игры признан вратарь «Вашингтона» Брейден Холтби, он отразил все 28 шайб, брошенных по его воротам.

Таким образом Овечкин набрал 36 очков (22+14) в текущих матчах регулярного чемпионата и это 11-я подряд результативная игра для него. Также российский капитан «Вашингтона» набрал 1158 очков в своей карьере в НХЛ и вышел на 7-е место среди европейцев в НХЛ по данному показателю.