МОК считает преждевременным включение киберспорта в программу ОИ

Лозанна, Швейцария, , 08:07 — REGNUM Международный олимпийский комитет посчитал преждевременным обсуждение включения киберспорта в программу медального зачета Олимпийских игр. Об этом говорится в распространенном 9 декабря пресс-службой МОК коммюнике по итогам седьмого олимпийского саммита, проходившего в Лозанне.

В коммюнике признается, что киберспорт на данный момент вступил в конкуренцию со спортивным движением за свободное время молодежи. Однако участники саммита согласны, что олимпийское движение не должно игнорировать рост популярности киберспорта среди молодого поколения.

При этом, говорится в коммюнике, соревнования и спорт подразумевают двигательную активность, что не обязательно относится к киберспорту, а потому использование по отношению к нему термина «спорт» требует дальнейшего изучения и диалога.

Ввиду этого МОК планирует дальнейшее содействие с данным сообществом, однако признает, что неопределенность в этом вопросе остается.

Поэтому по причине того, что: некоторые игры несовместимы с олимпийскими ценностями и поэтому сотрудничество с ними исключено; индустрия стремительно развивается, с изменением популярности конкретных игр и стремительным развитием в сторону дополненной реальности и виртуальной реальности; сама отрасль носит фрагментарный характер и характеризуется жесткой конкуренцией между коммерческими операторами; а также потому что отрасль является коммерческой, а, спортивное движение со своей стороны основано на определенных ценностях, МОК считает обсуждение включения киберспорта в медальный зачет Олимпийских игр преждевременным.

«Было решено, что МОК пригласит заинтересованные стороны индустрии киберспорта в группу связи для совместного изучения совместных проектов», — заключается в коммюнике МОК.