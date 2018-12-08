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«Спартак» переиграл «Анжи» в матче РПЛ

Спорт

После семнадцати матчей в чемпионате России «Спартак» пока занимает четвертое место в турнирной таблице, имея в активе 28 очков

«Спартак» переиграл «Анжи» в матче РПЛ
Maqivi
Стадион «Анжи-Арена»

Каспийск, Дагестан, 8 декабря 2018, 22:31 — REGNUM  Футбольный клуб «Анжи» (Махачкала) в домашнем матче семнадцатого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) уступил московскому «Спартаку». Встреча, прошедшая 8 декабря на стадионе «Анжи Арена» в Каспийске, завершилась со счетом 0:3.

В составе гостей голевыми действиями отметились нападающий Зе Луиш (дубль) и форвард Луис Адриано.

После семнадцати матчей в чемпионате России «Спартак» пока занимает четвертое место в турнирной таблице, имея в активе 28 очков. Клуб «Анжи», набравший 15 баллов, находится на пятнадцатой позиции.

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