В Петербурге стартовал чемпионат CISM по водно-спасательному многоборью

Санкт-Петербург, 8 декабря 2018, 21:32 — REGNUM Сегодня, 8 декабря, состоялся первый соревновательный день регионального чемпионата Международного совета военного спорта (CISM) по водно-спасательному многоборью. Соревнования проходят в многофункциональном спортивном зале Управления филиала ФАУ МО РФ ЦСКА.
Как омечают в пресс-службе мероприятия, торжественное открытие посетили главы делегаций, спортсмены и тренеры команд Вооруженных Сил Германии, Бразилии, Швейцарии, Испании и России, а также представители Международного совета военного спорта.
Всего в турнире примут участие 43 спортсмена из Германии, Бразилии, Швейцарии, Испании и России. Сборная Вооруженных сил Российской Федерации будет представлена 16 спортсменами, 10 из которых — представители Центрального спортивного клуба армии.
В рамках первого дня спортсмены проводят финальные заплывы на дистанции 100 м по комбинированному спасению, буксировке манекена, а также комбинированные эстафеты по 50 метров для мужчин и женщин.
Последней номинации первое и третье место на пьедестале заняли россиянки.
Соревнования продлятся до 11 декабря.
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