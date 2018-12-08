В Петербурге стартовал чемпионат CISM по водно-спасательному многоборью

Санкт-Петербург, , 21:32 — REGNUM Сегодня, 8 декабря, состоялся первый соревновательный день регионального чемпионата Международного совета военного спорта (CISM) по водно-спасательному многоборью. Соревнования проходят в многофункциональном спортивном зале Управления филиала ФАУ МО РФ ЦСКА.

Как омечают в пресс-службе мероприятия, торжественное открытие посетили главы делегаций, спортсмены и тренеры команд Вооруженных Сил Германии, Бразилии, Швейцарии, Испании и России, а также представители Международного совета военного спорта.

Всего в турнире примут участие 43 спортсмена из Германии, Бразилии, Швейцарии, Испании и России. Сборная Вооруженных сил Российской Федерации будет представлена 16 спортсменами, 10 из которых — представители Центрального спортивного клуба армии.

В рамках первого дня спортсмены проводят финальные заплывы на дистанции 100 м по комбинированному спасению, буксировке манекена, а также комбинированные эстафеты по 50 метров для мужчин и женщин.

Последней номинации первое и третье место на пьедестале заняли россиянки.

Соревнования продлятся до 11 декабря.

Смотрите галерею к статье

Читайте ранее в этом сюжете: Чирлидинг воодушевил Петербург