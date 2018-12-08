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В Петербурге стартовал чемпионат CISM по водно-спасательному многоборью

Спорт

Чемпионат по водному многоборью посетил заместитель министра обороны РФ Николай Панков

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В Петербурге стартовал чемпионат CISM по водно-спасательному многоборью
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Заплыв

Санкт-Петербург, 8 декабря 2018, 21:32 — REGNUM  Сегодня, 8 декабря, состоялся первый соревновательный день регионального чемпионата Международного совета военного спорта (CISM) по водно-спасательному многоборью. Соревнования проходят в многофункциональном спортивном зале Управления филиала ФАУ МО РФ ЦСКА.

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Международные соревнования чемпионата Международного совета военного спорта по водно-спасательному многоборью (спасению жизни)
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Международные соревнования чемпионата Международного совета военного спорта по водно-спасательному многоборью (спасению жизни)
8
Международные соревнования чемпионата Международного совета военного спорта по водно-спасательному многоборью (спасению жизни)
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Международные соревнования чемпионата Международного совета военного спорта по водно-спасательному многоборью (спасению жизни)

Как омечают в пресс-службе мероприятия, торжественное открытие посетили главы делегаций, спортсмены и тренеры команд Вооруженных Сил Германии, Бразилии, Швейцарии, Испании и России, а также представители Международного совета военного спорта.

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Трибуны
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Трибуны
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Международные соревнования чемпионата Международного совета военного спорта по водно-спасательному многоборью (спасению жизни)
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Международные соревнования чемпионата Международного совета военного спорта по водно-спасательному многоборью (спасению жизни)

Всего в турнире примут участие 43 спортсмена из Германии, Бразилии, Швейцарии, Испании и России. Сборная Вооруженных сил Российской Федерации будет представлена 16 спортсменами, 10 из которых — представители Центрального спортивного клуба армии.

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Международные соревнования чемпионата Международного совета военного спорта по водно-спасательному многоборью (спасению жизни)
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Международные соревнования чемпионата Международного совета военного спорта по водно-спасательному многоборью (спасению жизни)
5
Международные соревнования чемпионата Международного совета военного спорта по водно-спасательному многоборью (спасению жизни)
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Международные соревнования чемпионата Международного совета военного спорта по водно-спасательному многоборью (спасению жизни)
9
Международные соревнования чемпионата Международного совета военного спорта по водно-спасательному многоборью (спасению жизни)
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Международные соревнования чемпионата Международного совета военного спорта по водно-спасательному многоборью (спасению жизни)
17
Международные соревнования чемпионата Международного совета военного спорта по водно-спасательному многоборью (спасению жизни)
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Международные соревнования чемпионата Международного совета военного спорта по водно-спасательному многоборью (спасению жизни)
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В ожидании заплыва
Андрей Пронин © ИА REGNUM
В ожидании заплыва

В рамках первого дня спортсмены проводят финальные заплывы на дистанции 100 м по комбинированному спасению, буксировке манекена, а также комбинированные эстафеты по 50 метров для мужчин и женщин.

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Международные соревнования чемпионата Международного совета военного спорта по водно-спасательному многоборью (спасению жизни)
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Международные соревнования чемпионата Международного совета военного спорта по водно-спасательному многоборью (спасению жизни)
44
Международные соревнования чемпионата Международного совета военного спорта по водно-спасательному многоборью (спасению жизни)
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Международные соревнования чемпионата Международного совета военного спорта по водно-спасательному многоборью (спасению жизни)
42
Международные соревнования чемпионата Международного совета военного спорта по водно-спасательному многоборью (спасению жизни)
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Международные соревнования чемпионата Международного совета военного спорта по водно-спасательному многоборью (спасению жизни)
38
Заплыв
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Заплыв

Последней номинации первое и третье место на пьедестале заняли россиянки.

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Участница соревнований
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Участница соревнований

Соревнования продлятся до 11 декабря.

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Трибуны
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Трибуны

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regnum author Андрей Пронин
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