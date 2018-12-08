«ЦСКА» одержал победу над «Енисеем» в 17-м туре РПЛ

Москва, , 16:58 — REGNUM 8 декабря между коллективами «ЦСКА» и «Енисей» на стадионе «ВЭБ Арена» был разыгран матч 17-го тура регулярного сезона РПЛ 2018/19. Противостояние завершилось минимальной победой «красно-синих».

Первый мяч в дебюте матча забил опытный российский латераль Георгий Щенников — 1:0. Через 11 минут Никола Влашич удвоил преимущество в счете — 2:0. На 54-й минуте Павел Комолов сократил отставание, замкнув прострел Александра Зотова — 2:1.

Статистика матча («ЦСКА"/"Енисей»)

Удары 15/6

Удары в створ ворот 4/3

Процент владения мячом 51%/49%

Нарушения правил 8/14

Поданные угловые 2/2

«ЦСКА» набрал 30 очков и поднялся на 3-ю строчку в турнирной таблице РПЛ. «Енисей» с 10-ю баллами остался на последнем месте.

Стартовые составы команд на матч:

«ЦСКА»: Акинфеев, Набабкин, Магнуссон, Бекао, Фернандес, Влашич, Бистрович, Щенников, Сигурдссон, Жамалетдинов.

«Енисей»: Юрченко, Кичин, Ятченко, Занев, Гаджибеков, Торбинский, Зотов, Огуде, Комков, Саркисов, Кутьин.

Главный арбитр матча: Сергей Лапочкин.

Желтые карточки: Зотов — 60, Набабкин — 61, Торбинский — 65, Занев — 90+5.

Не забитые пенальти: Кичин — 62.

Голы: Щенников 4 — 1:0, Влашич 15 — 2:0, Комолов 54 — 2:1.