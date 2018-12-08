Главный тренер футбольной сборной Азербайджана отправлен в отставку

Баку, , 16:05 — REGNUM Контракт с главным тренером сборной Азербайджан по футболу Гурбаном Гурбановым расторгнут Ассоциацией футбольных федераций Азербайджана, сообщает 8 декабря Aziersport.

Решение об увольнении Гурбанова было принято заседанием исполнительного комитета ассоциации по итогам обсуждения результатов национальной сборной Азербайджана за последний год и стратегии развития молодежных и юношеских футбольных команд.

Отметим, Грубан Гуранов совмещал работу в национальной сборной, в которую он пришел в 2017 году, с работой в качестве главного наставника клуба «Карабах».