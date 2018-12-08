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Денис Черышев попал в заявку на матч «Валенсии» с «Севильей»

Спорт

Матч 15-го тура чемпионата Испании между «Валенсией» с «Севильей» состоится 8 декабря в 18:15 мск

Валенсия, Испания, 8 декабря 2018, 15:41 — REGNUM  Российский полузащитник футбольного испанского клуба «Валенсия» Денис Черышев попал в заявку на матч его клуба с командой «Валенсия» в рамках 15-го тура футбольного чемпионата Испании. Заявка опубликована 8 декабря в официальном Twitter команды «Валенсия»

Кроме Черышева в заявку снова вернулся форвард команды Родриго Морено, который до этого пропустил два матча, кроме этого в ней отсутствует по причине травмы нападающий клуба Кевин Гамейро.

«Валенсия» с 17 очками находится на 14-й строчке в таблице испанского чемпионата по футболу, «Севилья» с 27 очками находится на второй позиции.

Отметим, матч 15-го тура чемпионата Испании между «Валенсией» с «Севильей» состоится 8 декабря в 18:15 мск.

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Футбол
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