Денис Черышев попал в заявку на матч «Валенсии» с «Севильей»

Валенсия, Испания, , 15:41 — REGNUM Российский полузащитник футбольного испанского клуба «Валенсия» Денис Черышев попал в заявку на матч его клуба с командой «Валенсия» в рамках 15-го тура футбольного чемпионата Испании. Заявка опубликована 8 декабря в официальном Twitter команды «Валенсия»

Кроме Черышева в заявку снова вернулся форвард команды Родриго Морено, который до этого пропустил два матча, кроме этого в ней отсутствует по причине травмы нападающий клуба Кевин Гамейро.

«Валенсия» с 17 очками находится на 14-й строчке в таблице испанского чемпионата по футболу, «Севилья» с 27 очками находится на второй позиции.

Отметим, матч 15-го тура чемпионата Испании между «Валенсией» с «Севильей» состоится 8 декабря в 18:15 мск.