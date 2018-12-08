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Лукаку намерен покинуть «МЮ» из-за конфликта с Моуринью

Спорт

Ромелу Лукаку перешел в «МЮ» в 2017 году из команды «Эвертон»

Лукаку намерен покинуть «МЮ» из-за конфликта с Моуринью
Erik Drost
Ромелу Лукаку

Лондон, 8 декабря 2018, 14:39 — REGNUM  Бельгийский нападающий футбольной команды «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку намеревается сменить свой нынешний клуб, сообщает 8 декабря ESPN.

По данным издания, причиной такого решения 25-летнего бельгийца стало растущее давление со стороны главного наставника «МЮ» Жозе Моуринью и конфликт с ним. Из-за этого футболист реже попадает в стартовый состав команды и потому намерен искать себе клуб, в котором ему предложат большую игровую практику.

Отметим, Ромелу Лукаку перешел в «МЮ» в 2017 году из команды «Эвертон», также играл за такие клубы как «Андерлехт» и лондонский «Челси». В текущем сезоне футболист сыграл 14 матчей в составе клуба, в которых забил он пять мячей и сделал одну результативную передачу.

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Футбол
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