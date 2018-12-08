РФС поздравил Виталия Мутко с 60-летним юбилеем

Москва, , 14:36 — REGNUM Поздравление с 60-летием в адрес вице-премьера Российской федерации и президента Российского футбольного союза (РФС) Виталия Мутко размещено 8 декабря в Twitter пресс-службы РФС.

«Поздравляем заместителя председателя правительства РФ по вопросам строительства и регионального развития, президента РФС Виталия Мутко с 60-летием!», — говорится в сообщении пресс-службы. Также РФС пожелал юбиляру крепкого здоровья, благополучия, счастья и успехов в профессиональной деятельности.

Отметим, Виталий Мутко был впервые избран на должность президента РФС в 2005-м году и покинул его в 2009-м. С 2015-го года избран президентом снова. Также юбиляр являлся президентом футбольного клуба из Санкт-Петербурга «Зенит» с 1997-й по 2003-й год и занимал должность министра спорта РФ с 2010-й по 2016-й годы.