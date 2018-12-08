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Трегубов стал первым на этапе КМ по скелетону в Латвии

Спорт

Время победителя составило 1.41,87 минуты

Трегубов стал первым на этапе КМ по скелетону в Латвии
Иллюстрация: Kremlin.ru
Никита Третьяков

Рига, 8 декабря 2018, 14:03 — REGNUM  Скелетонист из России Никита Трегубов стал победителем этапа кубка мира по бобслею и скелетону, проходящем в Сигулде (Латвия), сообщает 8 декабря Матч ТВ.

Время победителя составило 1.41,87 минуты. На втором месте спортсмен из Латвии Мартиныш Дукурс с результатом 1,42,24. На третьем — южнокорейский скелетонист Сунбин Юн его время составило 1.42,40.

На четвертом месте еще один спортсмен из России Александр Третьяков, которому не хватило двух сотых секунды до третьего места.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее российский саночник Роман Репилов стал вторым на этапе Кубка мира, проходящем в Калгари, уступив австрийцу Вольфгангу Киндлю.

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