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«Барыс» победил «Адмирал» с дублем Кромье

Спорт

Итоговый счет 3:1 в пользу клуба из Казахстана

«Барыс» победил «Адмирал» с дублем Кромье
ChelseaFunNumberOne
Ледовая арена клуба «Барыс»

Владивосток, 8 декабря 2018, 14:15 — REGNUM  Хоккейный клуб из Астаны «Барыс» одержал победу над владивостокской командой «Адмирал» в матче регулярного чемпионата КХЛ, сообщает 8 декабря Sport 24.

Игра проходила во Владивостоке. Счёт в матче открыли хозяева голом Константина Глазычева на 3-й минуте. Затем игрок «Барыса» Патрик Кормье на 16-й минуте счет сравнял и на первый перерыв команды ушли с равным счетом.

Во втором периоде сначала Даррен Диц вывел свой клуб вперед на 39-й минуте при игре в составах 4×4, а затем снова Патрик Кормье, оформивший таким образом в матче дубль, закрепил преимущество своей команды на 59-й минуте, отправив шайбу в пустые ворота «Адмирала», заменившего вратаря шестым полевым игроком.

Итоговый счет 3:1 в пользу клуба из Казахстана.

По итогам игры «Барыс» находится на пятом месте в восточной конференции, «Адмирал» продолжает находиться на последнем месте.

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