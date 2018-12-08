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Фанаты команды «Интер» устроили погром на стадионе клуба «Ювентус»

Спорт

Беспорядки на стадионе «Альянц-Ювентус» начались после того как ряду болельщиков «Интера» запретили пройти на матч

Турин, Италия, 8 декабря 2018, 13:16 — REGNUM  Болельщики футбольной команды «Интер» устроили беспорядки на стадионе футбольного клуба «Альянц-Ювентус» в Турине во время матча команды с клубом «Ювентус», сообщает 8 декабря Football Italia.

По данным издания, фанаты «Интера» разгромили туалеты и оторвали несколько сидений на стадионе «Альянц-Ювентус», а также столкнули с трибуны девушку-стюарда. Последний эпизод запечатлели видеокамеры, и полиция Турина уже установила личность того, кто это сделал.

Беспорядки на стадионе «Альянц-Ювентус» начались после того как ряду болельщиков «Интера» запретили пройти на матч из-за того, что их билеты были оформлены на чужие имена.

Отметим, матч 15-го тура чемпионата Италии по футболу между командами «Ювентус» и «Интер» закончился со счетом 1:0 в пользу туринской команды.

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Футбол
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