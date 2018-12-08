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Репилов стал вторым на этапе КМ в Калгари по саночному спорту

Спорт

Результат российского спортсмена составил 1.29,315 минуты

Репилов стал вторым на этапе КМ в Калгари по саночному спорту
Sandro Halank
Роман Репилов на пьедестале почёта

Калгари, Канада, 8 декабря 2018, 13:01 — REGNUM  Российский саночник Роман Репилов стал вторым на этапе Кубка мира, проходящем в Калгари, сообщает 8 декабря Матч ТВ.

Результат российского спортсмена составил 1.29,315 минуты. На первом месте австриец Вольфганг Киндль с результатом 1.29,249 минуты. На третьем месте — соотечественник Киндля Давид Гляйршер, его результат 1.29,370 минуты.

Также в десятку лучших попал ещё один спортсмен из России Маским Аравин. Он стал девятым с результатом 1.29,602.

Отметим, Роман Репилов является обладателем кубка мира сезона 2016/17, призером нескольких этапов кубка мира 2017 года и трехкратным обладателем Кубка Европы.

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Санный спорт
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