«Порту» разгромил «Портимоненсе» в чемпионате Португалии

Порту, Португалия, , 12:44 — REGNUM Футбольный клуб «Порту» победил с разгромным счетом команду «Портимоненсе» из Портимао в матче 12-го тура португальского футбольного чемпионата, сообщает 8 декабря Матч ТВ.

Встреча проходила на поле стадиона «Do Dragao» в Порту и закончилась со счетом 4:1 в пользу хозяев. Счет в матче открыли гости на 9-й минуте голом Тормена Витора. Однако хозяев данное обстоятельство не смутило, и они четырежды мячами Мусса Марега (23-я, 65-я минуты встречи), Тикиньо (57-я) и Ясин Браими (59-я), поразили ворота соперника.

По итогам игры «Порту» с 30 очкам продолжает занимать первое место в турнирной таблице чемпионата Португалии по футболу, «Портимоненсе» с 14 очками в активе находится на 11-м месте.

В следующем туре «Портимоненсе» примет у себя команду «Витори Сетубал», а «Порту» предстоит игра на выезде с клубом «Санта-Клара».