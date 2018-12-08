«Эдмонтон» победил «Миннесоту» с разгромным счетом

Эдмонтон, Канада, , 11:54 — REGNUM Хоккейный клуб «Эдмонтон Ойлерз» разгромил команду «Миннесота Уайлд» в матче регулярного чемпионата НХЛ, сообщат 8 декабря «Спорт-Экспресс».

Матч проходил в Эдмонтоне на арене «Роджер Плейс» и закончился со счетом 7:2 в пользу хозяев. Счет в матче открыли хозяева и быстро довели его до трёхкратного преимущества. Это сделали Леон Драйзайтль, позднее оформивший дубль, Ньюджент-Хопкинс и Коннор Макдэвид на 5-й, 8-й и 9-й минутах соответственно. На все это гости ответили единственной шайбой Маркуса Фолиньо на 11-й минуте и на перерыв команды ушли со счетом 3:1 в пользу «Эдмонтона».

Второй период прошел без шайб, а в третьем хоккеисты «Эдмонтона» разошлись не на шутку и ещё четырежды — голами Кассиана, снова Драйзайтля, Чейссона и Нерса на 42-й, 51-й, 54-й и 58-й минутах соответственно, поразили ворота «Миннесоты». Гости снова смогли только один раз ответить на все это изобилие голов шайбой Нино Нидеррайтера на 48-й минуте.

По итогам игры «Миннесота» находится на 9-й строчке западной конференции, «Эдмонтон» — на 10-й.