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Маттео Дармиан может зимой перейти из «МЮ» в «Фулхэм»

Спорт

«Фулхэм» намеревается арендовать 29-летнего защитника с правом последующего выкупа в конце сезона

Лондон, 8 декабря 2018, 11:12 — REGNUM  Защитник британского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» из Италии Маттео Дармиан может во время зимнего трансферного окна перейти из «МЮ» в команду из Лондона «Фулхэм», сообщает 8 декабря Tuttomercatoweb.

Как сообщает издание, «Фулхэм» намеревается арендовать 29-летнего защитника с правом последующего выкупа в конце сезона. Также к Дармиану проявляют интерес такие клубы как «Ювентус» и «Интер».

При этом ранее стало известно, что главный тренер «МЮ» Жозе Моуринью не хочет отпускать Дармиана, несмотря на отсутствие у игрока достаточного количества игрового времени.

Отметим, Маттео Дармиан перешел в «МЮ» из «Торино» в 2015 году. Его текущий контракт с клубом рассчитан до конца текущего сезона с возможностью продления ещё на год.

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Футбол
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