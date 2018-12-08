Забияко и Энберт заняли второе место в финале ГП в парном катании

Ванкувер, Канада, , 10:41 — REGNUM Российская пара фигуристов Наталья Забияко и Александр Энберт занимает второе место по итогам короткой программы в парном катании в финале Гран-При фигуристов, проходящем в Ванкувере, сообщает 8 декабря «Советский спорт».

Результат российской пары составил 75,18 баллов. На первом месте идет китайская пара Пэн Чэн и Цзинь Ян, их результат составил 75,69 баллов. На третьем месте ещё одна российская пара Евгения Тарасова и Владимир Морозов с результатом 74,04 балла.

Ещё одна пара из России Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин с результатом 61,24 балла находится на шестом, последнем месте.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, российская пара Виктория Синицына и Никита Кацалапов идут третьими в танцах на льду на Гран-При в Ванкувере после исполнения ими короткой программы.