«Даллас» переиграл «Сан-Хосе» на домашнем льду

Даллас, США, , 10:38 — REGNUM Хоккеисты клуба «Даллас Старз» переиграли команду «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата НХЛ, сообщает 8 декабря Матч ТВ.

Матч проходил в Далласе и закончился со счетом 3:2 в пользу хозяев. В составе победителей шайбами отметились Маттиас Янмарк, Миро Хейсканен и Бретт Ритчи. У их оппонентов отличились Эвандер Кейн и Логан Кутюр.

Российский форвард «Далласа» Александр Радулов провел на льду чуть более 21 минуты и нанес за это время пять бросков в створ. Другой форвард «Далласа» из России Валерий Ничушкин матч пропустил по решению тренера, ещё один российский легионер клуба Андрей Худобин также в матче участия не принимал.