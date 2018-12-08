Суббота, 8 Декабря 2018 года
12:10:14 МСК

«Даллас» переиграл «Сан-Хосе» на домашнем льду

Спорт

Матч проходил в Далласе и закончился со счетом 3:2 в пользу хозяев

Даллас, США, 8 декабря 2018, 10:38 — REGNUM  Хоккеисты клуба «Даллас Старз» переиграли команду «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата НХЛ, сообщает 8 декабря Матч ТВ.

Матч проходил в Далласе и закончился со счетом 3:2 в пользу хозяев. В составе победителей шайбами отметились Маттиас Янмарк, Миро Хейсканен и Бретт Ритчи. У их оппонентов отличились Эвандер Кейн и Логан Кутюр.

Российский форвард «Далласа» Александр Радулов провел на льду чуть более 21 минуты и нанес за это время пять бросков в створ. Другой форвард «Далласа» из России Валерий Ничушкин матч пропустил по решению тренера, ещё один российский легионер клуба Андрей Худобин также в матче участия не принимал.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Хоккей
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить