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Судья, получивший от игрока «Локомотива» удар, отправлен в больницу

Спорт

Арбитр доставлен в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой

Ярославль, 8 декабря 2018, 09:47 — REGNUM  Линейный арбитр Иван Дедюля доставлен в больницу после нанесенного ему удара защитником хоккейного клуба «Локомотив» Артуром Каюмовым в матче КХЛ между «Локомотивом» и «Йокеритом», сообщает 8 декабря «Спорт-Экспресс».

Также сообщается, что судья доставлен в больницу с зарытой черепно-мозговой травмой.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, нападающий хоккейного клуба «Локомотив» Артур Каюмов нанес удар в лицо одному из арбитров, которые обслуживали матч его команды с клубом «Йокерит». Инцидент случился в третьем периоде матча после того как хоккеист применил грубый силовой прием против защитника финской команды и началась драка на льду с участием хоккеистов обоих клубов.

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Хоккей
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