Судья, получивший от игрока «Локомотива» удар, отправлен в больницу

Ярославль, , 09:47 — REGNUM Линейный арбитр Иван Дедюля доставлен в больницу после нанесенного ему удара защитником хоккейного клуба «Локомотив» Артуром Каюмовым в матче КХЛ между «Локомотивом» и «Йокеритом», сообщает 8 декабря «Спорт-Экспресс».

Также сообщается, что судья доставлен в больницу с зарытой черепно-мозговой травмой.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, нападающий хоккейного клуба «Локомотив» Артур Каюмов нанес удар в лицо одному из арбитров, которые обслуживали матч его команды с клубом «Йокерит». Инцидент случился в третьем периоде матча после того как хоккеист применил грубый силовой прием против защитника финской команды и началась драка на льду с участием хоккеистов обоих клубов.