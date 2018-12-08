«Динамо» из Риги проиграло «Салавату Юлаеву»

Рига, , 09:18 — REGNUM Хоккейный рижский клуб «Динамо» потерпел поражение от хоккеистов башкирской команды «Салават Юлаев», сообщает 8 декабря «Спорт-Экспресс».

Встреча проходила в Риге и закончилась со счетом 4:2 в пользу гостей. Счет открыли гости на 3-й минуте матча голом Владислава Лукина, а затем, на 5-й минуте, другой представитель уфимской команды Петр Хохряков удвоил в большинстве преимущество своей команды.

Во втором периоде хозяева предприняли попытку отыграться, которая почти увенчалась успехом. Сначала Кристпас Сотниекс на 28-й минуте в большинстве, а затем Виталий Павлов на 36-й счет сравняли. Однако радость рижан длилась недолго и уже через три минуты финский нападающий «Салавата Юлаева» Йоонас Кемппайнен также в большинстве снова вывел свой клуб вперед.

В третьем периоде все усилия рижской команды по изменению счета в матче успеха не принесли, а решение заменить на последних минутах вратаря шестым полевым игроком оказалось роковым. На 59-й минуте Йоонас Кемппайнен, оформивший таким образом в матче дубль, забил ещё одну шайбу в пустые ворота.

По итогам игры «Салават Юлаев» занимает 6-е место с 44 очкам в восточной конференции, а рижское «Динамо» с 32 очкам — на 9-й строчке конференции западной.