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«Барыс» и Константин Климонтов расторгли контракт

Спорт

Контракт расторгнут по обоюдному согласию

Астана, 8 декабря 2018, 08:53 — REGNUM  Хоккейный клуб из Казахстана «Барыс» и защитник Константин Климонтов расторгли контракт, сообщает 8 декабря официальный сайт «Барыса».

Сообщается, что контракт расторгнут по обоюдному согласию. Соглашение сроком на один год было подписано между клубом и хоккеистом 13 сентября текущего года. В составе «Барыса» защитник провел в КХЛ 23 игры, в которых сделал одну результативную передачу.

Отметим, в апреле Климонтов, также по обоюдному согласию, расторг свое соглашение с челябинской командой «Трактор». В сезоне 2017/18 хоккеист провел 11 матчей в Кубке Гагарина и 6 в регулярном чемпионате и при этом не отметился никакими результативными действиями.

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