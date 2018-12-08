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«Северсталь» победила «Кульлунь» в овертайме

Спорт

Итоговый счет 2:1 в пользу череповчан

Череповец, Вологодская область, 8 декабря 2018, 08:51 — REGNUM  Хоккейная команда из Череповца «Северсталь» переиграла в овертайме хоккеистов команды «Куньлунь» в матче регулярного чемпионата КХЛ, сообщает 8 декабря «Советский спорт».

Встреча проходила в Череповце. Счет открыли хозяева на 14-й минуте шайбой Вадима Кудако. Сравнять счет гостям удалось только на 57-й минуте голом Брендона Ипа.

В овертайме удача оказалась благосклонней к хозяевам и на 61-й минуте Владислав Кодола своей шайбой поставил в матче точку. Итоговый счет 2:1 в пользу череповчан.

Отметим, это четвертое поражение «Кульлунь» в последних пяти матчах КХЛ.

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