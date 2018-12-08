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«Леганес» сыграл вничью с «Хетафе» в домашнем матче

Спорт

Матч, проходивший в Леганесе, закончился с результатом 1:1

«Леганес» сыграл вничью с «Хетафе» в домашнем матче
Цитата из м/ф «Футбольные звезды». реж Борис Дежкин. 1974. СССР
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Леганес, Испания, 8 декабря 2018, 08:00 — REGNUM  Футбольный испанский клуб «Леганес» разошелся миром с командой «Хетафе» в матче 15-го тура испанского футбольного чемпионата, сообщает 8 декабря Матч ТВ.

Матч, проходивший в Леганесе, закончился с результатом 1:1. Счет на 40-й минуте игры открыл защитник «Хетафе» Леандро Кабрера, затем на 64-й представитель хозяев защитник Ньом Аллан-Ромео счет сравнял.

Также стоит отметить, что хозяева доигрывали скомпенсированное время матча в меньшинстве после удаления на 90-й минуте Рубена Переса.

По итогам игры «Леганес» находится на 16-м месте в турнирной таблице и это первая за три последние матча потеря командой очков. «Хетафе» поднялся на шестое место и это третий матч для команды без проигрыша.

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