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Петр Гуменник стал вторым в финале Гран-При фигуристов среди юниоров

Спорт

Результат Гуменника, по итогам исполнения короткой и произвольной программы, составил 218,75 балла

Петр Гуменник стал вторым в финале Гран-При фигуристов среди юниоров
Иллюстрация: Minsport.gov.ru
Пётр Гуменник

Ванкувер, Канада, 8 декабря 2018, 08:01 — REGNUM  Российский фигурист Петр Гуменник стал вторым в финале Гран-При фигуристов, проходящем в Ванкувере, сообщает 8 декабря Twitter Международного союза конькобежцев.

Результат Гуменника, по итогам исполнения короткой и произвольной программы, составил 218,75 балла. Обладателем золота стал 13-летний канадец Стефен Гоголев, его результат составил 233,58 балла. На третьем месте представитель Японии Косиро Симада с результатом 214,38.

Американец Камден Пулкиден, являвшийся лидером по итогам исполнения короткой программы, допустил несколько падений на лед во время исполнения им программы произвольной и стал в общем зачете лишь пятым.

Отметим, это первое для Гуменника участие в финале Гран-При. Соревнования в Ванкувере закончатся 9 декабря.

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