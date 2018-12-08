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Артур Каюмов ударил судью в матче КХЛ «Локомотив» — «Йокерит»

Спорт

За свою выходку хоккеист получил большой штраф за удар в голову соперника

Ярославль, 8 декабря 2018, 07:14 — REGNUM  Нападающий хоккейного клуба «Локомотив» Артур Каюмов нанес удар одному из арбитров, которые обслуживали матч его команды с клубом «Йокерит», проходившем в рамках КХЛ, сообщает 8 декабря RT.

Происшествие случилось вскоре после того как Каюмов применил грубый силовой прием в отношении защитника Йеспера Йенсена, в результате которого началась драка на льду с участием игроков обеих команд.

За свою выходку Каюмов получил большой штраф за удар в голову соперника и также штраф дисциплинарный, за контакт с судьей.

Отметим, матч КХЛ между командами «Локомотив» и «Йокерит» прошел вечером 7 декабря в Ярославле и закончился со счетом 3:0 в пользу финского клуба.

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Хоккей
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