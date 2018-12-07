Бой Нурмагомедова и Мэйвезера может состояться в Чечне будущей весной

Махачкала, , 17:58 — REGNUM Поединок между дагестанским бойцом смешанных единоборств Хабибом Нурмагомедовым и американским боксёром Флойдом Мэйвезером может состояться в Грозном 4 мая 2019 года. Встреча состоится по правилам бокса. Об этом рассказал отец и тренер спортсмена из России Абдулманап Нурмагомедов, пишут «Известия».

В качестве площадки, если встреча состоится в Чечне, будет выбрана «Ахмат-Арена», вместимостью более 30-тысяч зрителей. Нурмагомедов-старший отметил, что потенциальный поединок интересен не только обеим сторонам, но и серьезным инвесторам. Он также отметил, что его сын много спаррингуется с боксерами высокого уровня и выглядит весьма прилично.

«Мы смотрели бой Макгрегора и Мейвезера, в котором Конор выглядел неплохо 3−4 раунда. Уверен, что Хабиб способен на большее. Как минимум, на 7−8 раундов. Стоит взять во внимание возраст Флойда, которому уже 41 год, и выносливость Хабиба», — сказал Абдулманап Нурмагомедов. Он также упомянул, что отрабатывать боксёрские навыки его сыну помогают известные в мире спорта отец и сын Анатолий и Василий Ломаченко.

Напомним, потенциальный бой двух титулованных спортсменов активно обсуждается уже второй месяц. Президент американской бойцовский организации UFC Дана Уайт 18 ноября предложил Мэйвейзеру $150 млн за бой с Нурмагомедовым при условии, что поединок состоится на его площадке по правилам ММА. Однако американец неоднократно заявлял, что он согласен на встречу лишь по правилам бокса.

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Оба атлета являются ярчайшими представителями своих видов спорта. Российский боец Хабиб Нурмагомедов провёл 27 боев по правилам смешанных единоборств и во всех из них одержал победы. В апреле 2018 года в поединке против американца Эла Яквинты он завоевал титул чемпиона UFC в лёгком весе, а в октябре успешно защитил пояс в нашумевшем бою против ирландца Конора Макгрегора.

Американец Флойд Мэйвейзер имеет в своём активе 50 побед в 50 поединках на профессиональном ринге. За свою карьеру 41-летний спортсмен становился чемпионом в пяти весовых категориях и признан одним из лучших боксёров в истории.