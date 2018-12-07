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Молодежный состав «Анжи» уступил «Спартаку», ведя в большинстве

Спорт

Дубль Данилы Прошлякова принёс победу москвичам

Каспийск, Дагестан, 7 декабря 2018, 16:24 — REGNUM  Махачкалинский «Анжи» в рамках 17 тура молодёжного первенства России по футболу у себя дома со счётом 2:3 уступил московскому «Спартаку». Встреча прошла в городе Каспийске, на третьем поле стадиона «Анжи-Арена», передаёт 7 декабря корреспондент ИА REGNUM.

Счёт в матче на 20-й минуте точным ударом с пенальти открыл игрок «Анжи» Саид Алиев. Но уже спустя две минуты спартаковец Дмитрий Маркитесов восстановил равенство. На перерыв команды ушли при счёте 1:1.

В самом начале второго тайма махачкалинцы вновь вышли вперёд благодаря голу Камиля Закирова. На 72-й минуте уступающие гости остались ещё и в меньшинстве: две жёлтые карточки за три минуты получил Даниил Лопатин. Тем не менее «Спартак» сумел перевернуть ход неудачно складывавшегося для себя матча и вырвать победу: Данила Прошляков оформил дубль, поразив ворота «Анжи» на 84-й и 88-й минутах.

В турнирной таблице молодёжного первенства России сезона 2018/19 махачкалинская команда занимает предпоследнее место, имея в своём активе лишь 11 очков после 17 встреч. «Спартак» благодаря сегодняшней победе сохранил за собой вторую строчку, отставая от лидера — московского ЦСКА — на два очка.

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Футбол
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