Экс-наставник сборной Италии Пранделли возглавил «Дженоа»

Генуя, Италия, , 15:08 — REGNUM Итальянский клуб «Дженоа» объявил о назначении Чезаре Пранделли главным тренером команды. Об этом сообщается на странице клуба в Twitter.

Пранделли назначен вместо ушедшего в отставку Ивана Юрича. Он проведёт первую тренировку с командой 7 декабря.

На сегодняшний день «Дженоа» располагается на 14-й строчке в турнирной таблице итальянской Серии А после 14 туров.

Напомним, Пранделли с 2010 по 2014 год был главным тренером сборной Италии. Также он работал в таких командах, как «Парма», «Рома» и «Фиорентина», «Галатасарай» и «Валенсия». Последним его местом работы был клуб из ОАЭ «Аль Наср».