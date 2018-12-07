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Экс-наставник сборной Италии Пранделли возглавил «Дженоа»

Спорт

Пранделли назначен вместо ушедшего в отставку Ивана Юрича

Генуя, Италия, 7 декабря 2018, 15:08 — REGNUM  Итальянский клуб «Дженоа» объявил о назначении Чезаре Пранделли главным тренером команды. Об этом сообщается на странице клуба в Twitter.

Пранделли назначен вместо ушедшего в отставку Ивана Юрича. Он проведёт первую тренировку с командой 7 декабря.

На сегодняшний день «Дженоа» располагается на 14-й строчке в турнирной таблице итальянской Серии А после 14 туров.

Напомним, Пранделли с 2010 по 2014 год был главным тренером сборной Италии. Также он работал в таких командах, как «Парма», «Рома» и «Фиорентина», «Галатасарай» и «Валенсия». Последним его местом работы был клуб из ОАЭ «Аль Наср».

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