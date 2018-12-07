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Депутат Монсон останется жить в Красногорске

Спорт

«Красногорск – мой дом. Здесь моя семья, моя работа, друзья – вся моя жизнь в Красногорске»

Красногорск, 7 декабря 2018, 14:52 — REGNUM  Известный спортсмен и депутат Красногорска Джефф Монсон останется жить в подмосковном городе, несмотря на смену мэра, сообщает 7 декабря РИАМО.

«Красногорск — мой дом. Здесь моя семья, моя работа, друзья — вся моя жизнь в Красногорске», — пояснил Монсон.

Недавно депутат ездил в Уфу, где встретился с новым главой Башкирии Радием Хабировым, бывшим главой Красногорска.

«Радий Хабиров остается моим другом, и я с удовольствием провел мастер-класс для молодежи в Уфе», — рассказал спортсмен.

Американский боец смешанных единоборств (MMA) Джефф Монсон в мае 2018 года получил гражданство России. В сентябре он был избран депутатом городского совета Красногорска от партии «Единая Россия». Монсон долгие годы не скрывал любви к России и СССР.

Читайте ранее в этом сюжете: Джефф Монсон стал депутатом городской думы подмосковного Красногорска

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