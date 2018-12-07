Пятница, 7 Декабря 2018 года
16:04:10 МСК

Женская сборная России по футболу поднялась на одну строчку в рейтинге ФИФА

Спорт

Российская команда стала 25-й

Москва, 7 декабря 2018, 14:37 — REGNUM  Женская сборная России по футболу занимает 25-е место в рейтинге ФИФА. Об этом 7 декабря сообщается на сайте организации.

ФИФА обновил рейтинг сборных, в котором российская команда поднялась на одну строчку и стала 25-й. На сегодняшний день активе российских футболисток 1713 очков.

Отметим, что возглавляет рейтинг сборная США, у которой 2123 балла. Второе место занимает сборная Германии, на счету которой 2057 баллов. На третью позицию поднялась команда Франции, у которой 2046 баллов.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Футбол
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить