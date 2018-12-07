Женская сборная России по футболу поднялась на одну строчку в рейтинге ФИФА

Москва, , 14:37 — REGNUM Женская сборная России по футболу занимает 25-е место в рейтинге ФИФА. Об этом 7 декабря сообщается на сайте организации.

ФИФА обновил рейтинг сборных, в котором российская команда поднялась на одну строчку и стала 25-й. На сегодняшний день активе российских футболисток 1713 очков.

Отметим, что возглавляет рейтинг сборная США, у которой 2123 балла. Второе место занимает сборная Германии, на счету которой 2057 баллов. На третью позицию поднялась команда Франции, у которой 2046 баллов.