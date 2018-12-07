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«Северсталь» подписала контракт с нападающим Евгением Бодровым

Спорт

Соглашение рассчитано до конца сезона 2018/19

«Северсталь» подписала контракт с нападающим Евгением Бодровым
ccipeggy
Шайба

Череповец, Вологодская область, 7 декабря 2018, 14:23 — REGNUM  Череповецкая «Северсталь» подписала контракт с нападающим Евгением Бодровым. Об этом 7 декабря сообщается на сайте клуба.

Отмечается, что соглашение с 30-летним форвардом рассчитано до окончания сезона 2018/19.

Напомним, ранее Бодров выступал в составе новосибирской «Сибири». В текущем сезоне он принял участие в 19 матчах регулярного чемпионата, в которых забросил одну шайбу и сделал две результативные передачи.

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