Мейвезер отказался провести бой с Нурмагомедовым по правилам MMA

Лас-Вегас, США, , 14:12 — REGNUM Американский боксёр Флойд Мейвезер отказался провести бой с российским бойцом Хабибом Нурмагомедовым по правилам смешанных единоборств. Об этом сообщает MMA Junkie.

Мейвезер заявил, что готов провести бой с Нурмагомедовым по правилам бокса, но не по правилам MMA.

«Я боксёр. И если кто-то хочет подраться со мной, то только на ринге, а не в клетке. Просто и ясно», — заявил Мейвезер.

Напомним, в августе 2017 года Мейвезер провёл бой по правилам бокса с ирландским бойцом Конором Макгрегором. Победу одержал Мейвезер техническим нокаутом в десятом раунде.

В октябре 2018 года стало известно о возможном поединке Мейвезера и Нурмагомедова. Однако стороны не могут договориться о дате и месте боя, а также о правилах, по которым он будет проводиться.

Читайте также: Глава UFC: боя между Нурмагомедовым и Мейвезером по правилам бокса не будет