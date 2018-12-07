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Полузащитник «Аякса» Френки де Йонг может перейти в ПСЖ

Спорт

Сумма трансфера должна составить €75 млн

Амстердам, 7 декабря 2018, 13:44 — REGNUM  Полузащитник голландского «Аякса» Френки де Йонг может перейти в ПСЖ. Об этом сообщает The Telegraph.

По информации издания, «Аякс» и ПСЖ договорились о переходе игрока в зимнее трансферное окно. Сумма трансфера должна составить €75 млн.

Отмечается, что действующий контракт 21-летнего игрока с «Аяксом» рассчитан до 2022 года. В нынешнем сезоне полузащитник сыграл в 22 матчах, в которых забил два гола и сделал одну голевую передачу.

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