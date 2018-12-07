В России открывается ассамблея Международной автомобильной федерации

Москва, , 12:52 — REGNUM Сегодня, 7 декабря, в России открывается Генеральной ассамблеи Международной автомобильной федерации. Открытие состоится в северной столице — Санкт-Петербурге. Приветственную телеграмму участникам и гостям этого мероприятия направил президент РФ Владимир Путин, сообщается на сайте Кремля.

«Россия достойно принимаем и проводим крупнейшие международные соревнования — этап Гран-при «Формула 1», а также ралли «Шёлковый Путь», где успешно выступают и российские гонщики», — отметил Путин.

Президент подчеркнул, символично, что нынешняя Генеральная ассамблея проводится в нашей стране. Сегодня в России автомобильный спорт на подъёме.

«Ассамблея позволит выработать общие подходы, направленные на развитие автомобильного спорта и автомобильной индустрии, повышение безопасности автомобильного движения», — выразил уверенность глава государства и пожелал участникам удачи.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 декабря Владимир Путин встретился с президентом Международной автомобильной федерации Жаном Тодтом. На встрече обсуждались, в частности, вопросы развития автоспорта в России. Тодт подарил Путину именной гоночный шлем.

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