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Четверо спортсменов из Танзании представят страну в Китае

Спорт

Четверо пловцов из Танзании отправились в Китай, чтобы принять участие в международных соревнованиях по плаванию

Дар-эс-Салам, Танзания, 7 декабря 2018, 12:08 — REGNUM  Председатель федерации плавания Танзании (TSA) Асмах Хилаль сообщил, что группа из четырёх спортсменов 7 декабря отправилась в Китай в сопровождении тренера Александра Мваипаси и председателя федерации Имани Доминик, чтобы принять участие в международных соревнованиях по плаванию. Они будут проходить с 11 по 16 декабря в «Олимпийском международном экспоцентре Ханчжоу» в Китае.

В составе команды, отправившейся в Китай, две девушки, Калья Темба и Селина Итатиро, и двое юношей, Коллинс Салибоко и Хилаль Хилаль.

Оценивая подготовку спортсменов, Асмах сказал: «Они наша надежда, думаю, они выступят хорошо, несмотря на то, что на соревнованиях будут присутствовать звезды мирового плавания».

Эти соревнования проходят уже в 14-й раз в бассейне длиной 25 метров. Бассейн перемещаемый, сейчас он находится на теннисном корте, однако, к соревнованиям он будет перенесен в большее пространство, сообщает Восточноафриканское телевидение EAtv.

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