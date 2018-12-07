Овечкин вышел на четвёртое место в истории НХЛ по голам в пустые ворота

Вашингтон, , 10:50 — REGNUM Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на четвёртое место в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по голам в пустые ворота. Об этом 7 декабря сообщатся на сайте лиги.

Овечкин забросил шайбу в пустые ворота в матче против «Аризоны Койотс». Эта шайба стала для него 32-й, заброшенной в пустые ворота в НХЛ.

По этому показателю Овечкин догнал Джерома Игинлу. Впереди него остались лишь три хоккеиста — Уэйн Гретцки (56 голов), Мариан Госса (40 шайб) и Марио Лемье (33 гола).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Вашингтон» одержал победу над «Аризоной» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счётом 4:2.

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