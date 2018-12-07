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«Юта» одержала победу над «Хьюстоном» в матче НБА

Спорт

Встреча завершилась со счётом 118:91

Солт-Лейк-Сити, США, 7 декабря 2018, 10:24 — REGNUM  «Юта Джаз» одержала победу над «Хьюстон Рокетс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 118:91.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Юты» Деррик Фэйворс, оформивший дабл-дабл из 24 очков и 10 подборов.

В составе «Хьюстона» наибольшую результативность показал защитник Джеймс Харден, набравший 15 очков.

На сегодняшний день «Юта» занимает 17-е место в турнирной таблице НБА. «Хьюстон» идёт на 20-м месте.

«Юта Джаз» (Солт-Лейк-Сити) — «Хьюстон Рокетс» (Хьюстон) — 118:91 (27:18, 26:27, 38:11, 27:35).

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