В Москве пройдет зимний фестиваль ГТО

Москва, , 10:11 — REGNUM Власти Москвы проводят зимний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Спортивный фестиваль пройдет 8 декабря в крытом легкоатлетическо-футбольном комплексе ЦСКА, сообщается на портале мэра Москвы.

В зимнем фестивале ГТО смогут принять участие москвичи от шести до 70 лет. Перед соревнованиями нужно пройти регистрацию на сайте комплекса ГТО и получить личный идентификатор.

Участники фестиваля будут сдавать нормативы по таким дисциплинам, как бег (дистанции от 30 метров до 3 км), прыжки в длину, отжимание и подтягивание.

Также в программу фестиваля войдут мастер-классы, где москвичам расскажут, как развить силовые и скоростные качества и улучшить свою физическую форму.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, в 2018 году проектом федерального бюджета на спорт было выделено 270 млрд рублей, в 2019 году планируется направить 265 млрд рублей. Решение о возрождении распространенной во времена СССР практики сдачи норм ГТО было принято в 2014 году.

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