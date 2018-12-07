Главный тренер «Пюника» Талалаев дисквалифицирован до конца сезона

Ереван, , 10:02 — REGNUM Российский тренер Андрей Талалаев, возглавляющий ереванский «Пюник», получил дисквалификацию до окончания сезона. Об этом сообщается на сайте Федерации футбола Армении.

Талалаев дисквалифицирован за оскорбления в адрес одного из членов судейской бригады во время матча чемпионата Армении. Инцидент произошёл 2 декабря, когда «Пюник» принимал «Гандзасар» (1:3). Талалаев был удалён за оскорбления в адрес помощника главного арбитра.

Отмечается, что «Пюник» был наказан штрафом в размере 125 тыс. драм (около € 226), а Талалаев дисквалифицирован до 31 мая 2019 года.

Добавим, что «Пюник» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Армении. После 17-ти туров команда отстаёт на шесть очков от лидирующего «Алашкерта».

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