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Фигуристка Рика Кихира побила рекорд Загитовой

Спорт

Японская спортсменка набрала за свое выступление 82,51 балла

Ванкувер, Канада, 7 декабря 2018, 09:22 — REGNUM  Фигуристка из Японии Рика Кихира в финале «Гран-при» среди женщин, проходящего в канадском Ванкувере, побила рекорд, принадлежавший российской спортсменке Алине Загитовой, сообщает 7 декабря «Спорт Экспресс».

Отмечается, что японская спортсменка набрала за свое выступление 82,51 балла. Таким образом, Кихира превзошла результат Загитовой, почти на два балла. Напомним, российская фигуристка на этапе «Гран-При» в Москве получила за свою короткую программу 80,78 балла.

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Как сообщало ИА REGNUM, 4 декабря стало известно, что лучшими спортсменами 2018 года в России признаны хоккеист сборной России Павел Дацюк и фигуристка Алина Загитова.

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