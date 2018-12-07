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Гол Анисимова не помог «Чикаго» в матче с «Вегасом»

Спорт

Встреча завершилась со счётом 4:3

Лас-Вегас, США, 7 декабря 2018, 09:14 — REGNUM  «Вегас Голден Найтс» одержал победу над «Чикаго Блэкхоукс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:3.

В составе «Вегаса» шайбы забросили Райлли Смит, Дерик Энгелланд, Джонатан Маршессо и Алекс Так. В составе «Чикаго» точными бросками отметились Джонатан Тэйвз, Дилан Строум, а также российский нападающий Артём Анисимов.

На сегодняшний день «Вегас» занимает восьмое место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 35 очков в 28 матчах. «Чикаго» идёт на 29-м месте, в активе команды 23 очка в 30 играх.

«Вегас Голден Найтс» (Лас-Вегас) — «Чикаго Блэкхоукс» (Чикаго) — 4:3 (2:0, 0:2, 2:1).

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