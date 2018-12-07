Гол Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Аризону»

Глендейл, США, , 09:05 — REGNUM «Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Аризона Койотс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:2.

В составе «Вашингтона» шайбы забросили Якуб Врана, Мэтт Нисканен, Андре Бураковски и Александр Овечкин. По одной голевой передаче записали на свой счёт Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов.

В составе «Аризоны» точными бросками отметились нападающие Кристиан Фишер и Лоусон Круз.

Отметим, что для Овечкина заброшенная шайба стала 628-й в регулярных чемпионатах НХЛ.

На сегодняшний день «Вашингтон» занимает восьмое место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 35 очков в 28 матчах. «Аризона» идёт на 22-м месте, в активе команды 28 очков в 27 играх.

«Аризона Койотс» (Глендейл) — «Вашингтон Кэпиталз» (Вашингтон) — 2:4 (1:0, 1:2, 0:2).

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