СКА одержал разгромную победу над «Ак Барсом»

Санкт-Петербург, , 08:01 — REGNUM Санкт-петербургский СКА одержал победу над казанским «Ак Барсом» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счётом 5:1.

СКА забил пять голов к середине второго периода. Дублем отметился Сергей Плотников, также шайбы забросили Патрик Хёрсли, Андрей Кузьменко и Наиль Якупов.

«Ак Барс» ответил только одной заброшенной шайбой, отличился защитник Пол Постма.

На сегодняшний день СКА занимает второе место в турнирной таблице КХЛ, на счету команды 57 очков в 35 матчах. «Ак Барс» идёт на четвёртом месте, в активе команды 55 очков в 37 играх.

СКА (Санкт-Петербург) — «Ак Барс» (Казань) — 5:1 (3:0, 2:1, 0:0).

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